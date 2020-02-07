Жертвами нових атак військ Асада і РФ в Ідлібі стали 15 осіб, - Anadolu

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Повідомляється про 8 загиблих цивільних від авіаударів російських військ

У Сирії, в Ідлібській зоні деескалації жертвами атак авіації режиму Башара Асада і ВКС Росії протягом дня 6 лютого стали 15 мирних жителів. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Посилаючись на джерела в сирійській опозиції, агентство передає, що внаслідок нальотів російських військових літаків загинули 8 мирних жителів. Також за інформацією Управління цивільної оборони ("Білі каски"), 7 цивільних осіб загинули в результаті обстрілу сухопутних військ і авіації дамаського режиму.

"Загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Між тим, Командування Збройних сил Туреччини продовжує перекидання військової техніки в Ідлібську зону деескалації", - передає Anadolu.

Раніше сьогодні колона фур з танками попрямувала з південної турецької провінції Хатай на північний захід Сирії.

Танки перекинуті в район спостережних пунктів ЗС Туреччини в Ідлібі з метою збільшення їх опороспроможності.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії стали вимушеними переселенцями 6,6 мільйона людей, ще 5,6 мільйона - біженцями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Туреччина у четвер, 6 лютого, перекинула 20 танків в сирійську провінцію Ідліб, де триває наступ військ режиму Башара Асада.