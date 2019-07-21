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Іран готовий до будь-якого сценарію через затриманий танкер

Новини » Політика    21.07.2019 - 16:28
Іран готовий до будь-якого сценарію через затриманий танкер
Фото: Хамід Баідинежад (wikipedia.org)

Іранський посол закликав Британію не ускладнювати ситуацію

Іран готовий до будь-якого сценарію після затримання британського нафтового танкеру Stena Impero в Ормузській протоці у п'ятницю, 19 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Ірану в Британії Хаміда Баідинежада в Twitter.

За словами Баідинежада, уряд Британії повинен стримати внутрішньополітичні сили, які, на думку посла, зацікавлені у загостренні ситуації на Близькому Сході.

"Ситуація у відносинах Британії та Ірану може вийти далеко за рамки кораблів. Це досить небезпечно та нерозумно в такий важкий час в регіоні", - заявив іранський посол.

Крім того, він додав, що в Тегерані готові до будь-якого сценарію після захоплення британського судна Stena Impero, яке слідувало в Саудівську Аравію, а також 23 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше в НАТО закликали Тегеран повернути захоплені в Ормузській протоці 2 танкери, один з яких належить Британії. В Альянсі засудили захоплення комерційних суден та назвали дану ситуацію "явним викликом міжнародній свободі судноплавста".

РБК-Україна писало, що британський уряд розробляє план щодо введення санкцій проти Ірану після захоплення танкера. Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

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