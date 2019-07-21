ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран готов к любому сценарию из-за задержанного танкера

Новости » Политика    21.07.2019 - 16:28
Иран готов к любому сценарию из-за задержанного танкера
Фото: Хамид Баидинежад (wikipedia.org)

Иранский посол призвал Британию не усложнять ситуацию

Иран готов к любому сценарию после задержания британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе в пятницу, 19 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Ирана в Британии Хамида Баидинежада в Twitter.

По словам Баидинежада, правительство Британии должно сдержать внутриполитические силы, которые, по мнению посла, заинтересованные в обострении ситуации на Ближнем Востоке.

"Ситуация в отношениях Великобритании и Ирана может выйти далеко за рамки кораблей. Это достаточно опасно и глупо в такое тяжелое время в регионе", - заявил иранский посол.

Кроме того, он добавил, что в Тегеране готовы к любому сценарию после захвата британского судна Stena Impero, следовавшего в Саудовскую Аравию, а также 23 членов экипажа.

Напомним, ранее в НАТО призвали Тегеран вернуть захваченные в Ормузском проливе 2 танкера, один из которых принадлежит Британии. В Альянсе осудили захват коммерческих судов и назвали данную ситуацию "явным вызовом международной свободе судоходства".

РБК-Украина писало, что британское правительство разрабатывает план по введению санкций против Ирана после захвата танкера. Ожидается, что в воскресенье министр иностранных дел Джереми Хант сделает заявление о пакете дипломатических и экономических мер, включая возможное замораживание активов, в ответ на захват Stena Impero.

Британия и Германия отменяют авиарейсы в Каир из-за ситуации с танкером Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за задержания танкера
Новости Украины ИрантанкерВеликобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь