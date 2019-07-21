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НАТО вимагає у Ірану повернути захоплені танкери

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 07:44
НАТО вимагає у Ірану повернути захоплені танкери
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Альянс підтримує дипломатичний спосіб вирішення питання

Північноатлантичний альянс закликав Іран повернути захоплені в Ормузькій протоці два танкери, один з яких належить Великобританії. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву НАТО.

Як у ньому зазначено, Альянс засуджує захоплення двох комерційних судів в Ормузькій протоці, назвавши цей випадок "явним вызово міжнародної свободи судноплавства".

"Ми закликаємо Іран негайно звільнити кораблі і їх екіпаж. Великобританія ясно дала зрозуміти, що їх пріоритетом є врегулювання ситуації шляхом діалогу і дипломатії. НАТО підтримує всі дипломатичні зусилля щодо врегулювання цієї ситуації", - зазначено взаявлении.

Також говориться, що всі союзники Альянсу стурбовані дестабілізуючої діяльністю Ірану.

Нагадаємо, британські міністри розробляють план по введенню санкцій проти іранського режиму після захоплення танкера. Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

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