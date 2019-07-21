ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія розробляє санкції проти Ірану після захоплення танкера

Новини » Економіка    21.07.2019 - 05:38
Британія розробляє санкції проти Ірану після захоплення танкера
Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Британія також має намір закликати ООН і ЄС відновити свої санкції відносно Ірану

Британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

Великобританія також може наполягати на тому, щоб санкції Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй були знову застосовані до іранському режиму після того, як вони були скасовані в 2016 році в рамках угоди щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, гендиректор Організації портів і мореплавства іранської провінції Хормозган Аллахморад Афифіпур розповів про причини затримання Тегераном нафтового танкера британської компанії Stena Bulk в Ормузькій протоці.

За словами Афифіпура, британський танкер Stena Impero був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном. Танкер знаходиться в іранському порту Бендер-Аббас і всі 23 члени екіпажу залишаться на судні до завершення слідства.

Британія і Німеччина скасовують авіарейси в Каїр через ситуацію з танкером Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера
Новини України ІрантанкерСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся