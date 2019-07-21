Британія розробляє санкції проти Ірану після захоплення танкера

Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Британія також має намір закликати ООН і ЄС відновити свої санкції відносно Ірану

Британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

Великобританія також може наполягати на тому, щоб санкції Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй були знову застосовані до іранському режиму після того, як вони були скасовані в 2016 році в рамках угоди щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, гендиректор Організації портів і мореплавства іранської провінції Хормозган Аллахморад Афифіпур розповів про причини затримання Тегераном нафтового танкера британської компанії Stena Bulk в Ормузькій протоці.

За словами Афифіпура, британський танкер Stena Impero був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном. Танкер знаходиться в іранському порту Бендер-Аббас і всі 23 члени екіпажу залишаться на судні до завершення слідства.