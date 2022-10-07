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Иран на фоне атак "Шахидов" в Украине сделал циничное заявление о помощи сторонам конфликта

Фото: Хосейн Амирабдоллахян, министр иностранных дел Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян отрицает военную помощь Тегерана России, несмотря на то, что наши военные почти каждый день сбивают дроны-камикадзе Shahed-136

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency.

В ходе переговоров со своим финским коллегой Амирабдоллахян заявил, что Иран сохраняет нейтралитет в отношении России и Украины, поскольку "разрешение кризиса является политическим".

"Хотя некоторые страны оказали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и не будем отправлять ни одного оружия в Россию для использования в войне против Украины, поскольку считаем, что разрешение этого кризиса является политическим, и предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона. Еще перед этим ПВО "приземлило" девять единиц.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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Иран