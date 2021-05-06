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У США допустили укладення ядерної угоди з Іраном в найближчі тижні

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 06 травня 2021 21:45
У США допустили укладення ядерної угоди з Іраном в найближчі тижні Фото: Державний Прапор Ірану (flickr)
Автор: РБК-Україна

Наявність між Вашингтоном і Тегераном розбіжностей щодо ядерної угоди не зможе перешкодити укласти договір на умовах, які були досягнуті в 2015 році. Для цього потрібне бажання іранської влади.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США.

За його словами, укласти ядерну угоду з Іраном можна протягом декількох тижнів. "Наскільки це ймовірно? Тільки час покаже, тому що, як я вже сказав, це в кінцевому підсумку питання політичного рішення, яке необхідно прийняти в Ірані", - додав він.

Чиновник уточнив, що" це не винахід нової угоди", а повернення до вже укладеної раніше угоди. Для відновлення його дії Ірану потрібно тільки проявити політичну волю, а не "просити Вашингтон зробити більше, ніж передбачено в договорі, в той час, як Тегеран прагнути зробити менше".

"Ми могли досягти цього в найближчі тижні, і немає ніяких гарантій, що це відбудеться" - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що учасники переговорів щодо ядерної угоди у Відні домовилися виключити безліч імен і організацій зі списків санкцій щодо Ірану. Виключені не всі, дискусії з цього питання все ще тривають.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість практично повністю зняти ряд з найбільш жорстких санкцій проти Ірану. Тегеран повинен повернутися до ядерної угоди, заявили у Вашингтоні.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів щодо ядерної програми.

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