Іран заявив про прогрес у переговорах з ядерної угоди

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що учасники переговорів щодо ядерної угоди у Відні домовилися виключити безліч імен і організацій зі списків санкцій щодо Ірану. Виключені не всі, дискусії з цього питання все ще тривають.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що темп переговорів щодо ядерної угоди "зі зрозумілих причин трохи сповільнився", але прогрес при цьому був. "Відбулася угода про виключення імен багатьох людей, фізичних осіб та організацій з санкційних списків, але є й інші, які все ще з різних причин знаходяться в цих списках. Наші переговори щодо цієї частини роботи все ще тривають", - сказав Аракчі.