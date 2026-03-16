Иран дронами атаковал крупнейший нефтяной порт ОАЭ и аэропорт Дубая

Иран атаковал дронами крупнейший нефтяной порт ОАЭ - Фуджейру. Также попадания фиксировали вблизи международного аэропорта Дубая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В понедельник, 16 марта, после пожара, который вспыхнул неподалеку от аэропорта в результате "инцидента, связанного с дроном", полеты в аэропорту Дубая временно приостановили.
Пожар также возник после удара беспилотников по стратегически важному порту и промышленной зоне в Фуджейре - одном из крупнейших центров хранения нефти в регионе.
Отметим, Фуджейра расположена на побережье Оманского залива и играет важную роль в мировых поставках нефти. Благодаря своему расположению порт позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили шесть баллистических ракет и 21 беспилотник.
По данным ведомства, с начала войны между США, Израилем и Ираном Тегеран выпустил по территории ОАЭ более 1900 ракет и беспилотников.
Удар беспилотника стал уже третьим инцидентом вблизи международного аэропорта Дубая с начала конфликта. Из-за этого часть рейсов задержали, а некоторые вообще отменили.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что военный потенциал Ирана полностью ликвидирован, однако Тегеран все еще способен наносить точечные удары по судоходным путям. Он призвал мировых лидеров объединить усилия для защиты стратегических морских маршрутов.
Зато Иран продолжает атаки по странам Ближнего Востока.
В ситуацию вмешался президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что обсудил эскалацию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран немедленно прекратить "неприемлемые атаки" на государства региона.