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Иран должен быть прозрачным и справедливым. G7 сделала заявление о крушении самолета МАУ

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Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 16:56
Иран должен быть прозрачным и справедливым. G7 сделала заявление о крушении самолета МАУ Фото: G7 сделала заявление о крушении самолета МАУ (wing.com.ua)
Автор: Андрей Василюк

Страны "Большой семерки" (G7) выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана по компенсациям родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года. При этом страны обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.

Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по итогам саммита.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв Рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года. Мы повторяем свое глубокое беспокойство по поводу продолжения нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране", - говорится в документе.

На прошлой неделе в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

Украина и Канада договорились усилить координацию усилий по делу сбивания Ираном самолета "Международных авиалиний Украины". Страны стремятся привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде по сбиванию пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном. При этом официального подтверждения о начале судебного процесса Киев пока не получил.

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