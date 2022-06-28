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Іран повинен бути притягнутий до відповідальності за катастрофу МАУ, - саміт G7

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Баварія, Вівторок 28 червня 2022 16:49
Іран повинен бути притягнутий до відповідальності за катастрофу МАУ, - саміт G7 Фото: лідери G7 підтримують притягнення Ірану до відповідальності за катастрофу МАУ (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лідери країн G7 ("Велика сімка") виступають за притягнення Ірану до відповідальності за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в січні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

"Ми продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення Ірану до відповідальності за незаконне знищення літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", - йдеться в документі.

Нагадавши, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року в небі над Тегераном. За офіційною версією, це сталося через збій в роботі ППО і в результаті помилки оператора. В результаті попадання двох ракет літак був повністю знищений. Загинули 176 осіб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов впевнений, що катастрофа МАУ була терактом. Ситуацію ускладнює позиція Ірану, який нібито в ході судового процесу вже визначив винних і покарав їх, але відмовляється погоджувати суму компенсацій родичам членів екіпажу з України.

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