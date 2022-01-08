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Данілов про катастрофу МАУ в Ірані - це терористичний акт

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Київ, Субота 08 січня 2022 15:55
Данілов про катастрофу МАУ в Ірані - це терористичний акт Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав катастрофу МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, терактом. Він висловив розчарування відмовою Тегерана від співпраці в розслідуванні і виплатах компенсацій за збитий цивільний літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Голос Америки".

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака", - сказав Данілов.

Секретар РНБО висловив розчарування відмовою влади Ірану від співпраці в розслідуванні трагедії і виплаті компенсацій за збитий літак "Міжнародних авіаліній України".

Нагадаємо, раніше влада Ірану заявила представникам Канади, Швеції, України і Великобританії, що відмовляються від переговорів про катастрофу літака МАУ.

Відзначимо, пізніше Тегеран заявив, що готовий обговорювати виплати компенсацій, але тільки з кожною країною окремо.

Як повідомляло РБК-Україна, іранські військові збили пасажирський літак авіакомпанії МАУ 8 січня 2020 року. Як стверджує Тегеран, лайнер піддався ракетній атаці через збій в роботі системи протиповітряної оборони і помилки оператора. Жертвами трагедії стали 176 осіб, у тому числі 9 членів українського екіпажу.

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