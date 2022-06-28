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Иран должен быть привлечен к ответственности за катастрофу МАУ, - саммит G7

Новина українською →
Бавария, Вторник 28 июня 2022 16:49
Иран должен быть привлечен к ответственности за катастрофу МАУ, - саммит G7 Фото: лидеры G7 поддерживают привлечение Ирана к ответственности за катастрофу МАУ (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лидеры стран G7 ("Большая семерка") выступают за привлечение Ирана к ответственности за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.

"Мы продолжаем поддерживать международные усилия по привлечению Ирана к ответственности за незаконное уничтожение самолета рейса 752 "Международных авиалиний Украины", - говорится в документе.

Напомним, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года в небе над Тегераном. По официальной версии, это произошло из-за сбоя в работе ПВО и в результате ошибки оператора. В результате попадания двух ракет самолет был полностью уничтожен. Погибли 176 человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверен, что катастрофа МАУ была терактом. Ситуацию усугубляет позиция Ирана, который якобы в ходе судебного процесса уже определил виновных и наказал их, но отказывается согласовывать сумму компенсаций родственникам членов экипажа из Украины.

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