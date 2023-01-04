Иран строит беспилотный авианосец с переоборудованного торгового судна, - СМИ

В сухом доке у входа в Персидский залив Военно-морские силы Ирана превращают бывший торговый контейнеровоз в корабль для перевозки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USNI News .

Согласно спутниковым снимками и фотографиям из открытых источников, опубликованных соавтором USNI News Саттоном, военно-морской корабль Корпуса стражей Исламской революции "Шахид Махдави" - бывший контейнеровоз под флагом Ирана переоборудуют в военный корабль для перевозки вертолетов и дронов на Иранском судостроительном и оффшорном промышленном комплексе в Бандар-Аббасе вблизи Ормузского пролива.

Отмечается, что "Шахид Махдави" находится в сухом доке по крайней мере с мая, и с тех пор перерабатывается с торгового судна на военное.

На новых фотографиях видно, как палуба торгового судна была снята перед установкой надводного пускового аппарата.

Саттон отметил, что переоборудование добавляет большую консольную кабину экипажа по левому борту. Однако пока неясно, будет ли добавлен свес к правому борту.

"Тот факт, что надстройка охватывает оригинальную палубу, означает, что традиционная компоновка авианосца невозможна. Ракурсы на добавленной кабине также не традиционны. Возможно, это намекает на полетную палубу, проходящую от левого до правого борта перед надстройкой", - считает Саттон.

При этом иранские СМИ сообщали, что корабль используется для хранения беспилотников, чтобы увеличить возможности страны для нанесения дальнего удара.