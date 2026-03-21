RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран атаковал военную базу США и Британии в Индийском океане, - СМИ

10:13 21.03.2026 Сб
2 мин
В Иране Иран похвастались дальностью своих ракет после атаки
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран пытался ударить баллистикой по базе Диего-Гарсия (Getty Images)

Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Что произошло

Ночью 21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону базы. По данным WSJ, они ее не достигли.

Агентство Mehr назвало атаку "значительным шагом", добавив: "дальность действия иранских ракет превышает то, что враг ранее представлял".

База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 километрах от Ирана - это вдвое больше, чем тот лимит в 2000 километров, который министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в прошлом месяце.

Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский военный корабль-перехватчик.

База Диего-Гарсия считается одним из самых стратегических военных объектов США за пределами Ближнего Востока. С острова США могут разворачивать бомбардировщики, ядерные подводные лодки и эсминцы.

Фото: где расположена база Диего-Гарсия в Тихом океане (скриншот Google Maps)

Удары по Израилю

Утром в субботу Иран обстрелял и центральный Израиль. Одна из баллистических ракет несла кассетную боеголовку - она поразила несколько объектов в городе Ришон-ле-Цион, в частности детский сад.

Спасатели обнаружили кратер от взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

В ответ ЦАХАЛ объявил об ударах по объектам в Тегеране.

Саудовская Аравия заявила, что перехватила не менее 20 иранских беспилотников на востоке страны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что США запросили разрешение на использование британских военных баз для ударов по Ирану.

Лондон, учитывая действия Тегерана, согласился.

Тем временем из-за обострения ситуации в регионе США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток. При этом часть сил отправляют раньше срока, который обсуждался до этого.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранРакетыИзраильСоединенные Штаты Америки