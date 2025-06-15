Иран атаковал город Хайфа на севере Израиля, есть жертвы и пострадавшие

Иран продолжает новую волну ракетных ударов по Израилю. В результате последних ударов двух городах на севере страны а есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YNET.
Так, в результате прямого попадания иранской ракеты в двухэтажное здание в городе Тамра, погибла женщина.
Ранены 13 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Несколько людей заблокированы под обломками поврежденных зданий.
Также сообщается о жертвах и пострадавших в районе израильского города Хайфа.
По данным спасателей, число погибших в результате удара иранской баллистической ракеты в городе Тамра на севере Израиля возросло до трех человек.
Организация "Маген Давид Адом" сообщила, что эвакуировала в больницу семь человек в стабильном состоянии после того, как ракета попала в двухэтажный дом в городе, расположенном к востоку от Хайфы.
Из-за отсутствия прогресса в переговорах по ядерной программе, между Израилем и Ираном разгорелся прямой военный конфликт.
В ночь на 13 июня израильские ВВС провели масштабную воздушную операцию против иранских военных и ядерных объектов, нанеся удары по более чем 100 целям. Во время обстрела Тегерана были уничтожены 20 высокопоставленных чиновников иранского командования, а также несколько ученых, задействованных в ядерной программе.
В ответ Иран выпустил по территории Израиля 150 баллистических ракет. В результате обстрела в Тель-Авиве и других городах зафиксированы масштабные разрушения, пострадали десятки мирных жителей.
Вооруженные силы Израиля и Ирана продолжают обмениваться ракетными ударами с перерывами.
Вечером 14 июня Иран снова массированно ударил ракетами по израильской территории.
По данным СМИ, военная операция Израиля против Ирана должна длиться 14 дней.
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