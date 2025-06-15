Иран атаковал город Хайфа на севере Израиля, есть жертвы и пострадавшие

Так, в результате прямого попадания иранской ракеты в двухэтажное здание в городе Тамра, погибла женщина.

Ранены 13 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Несколько людей заблокированы под обломками поврежденных зданий.

Также сообщается о жертвах и пострадавших в районе израильского города Хайфа.

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По данным спасателей, число погибших в результате удара иранской баллистической ракеты в городе Тамра на севере Израиля возросло до трех человек.

Организация "Маген Давид Адом" сообщила, что эвакуировала в больницу семь человек в стабильном состоянии после того, как ракета попала в двухэтажный дом в городе, расположенном к востоку от Хайфы.