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На Сахалине при взрыве обрушилась пятиэтажка

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Сахалин, Суббота 19 ноября 2022 07:26
На Сахалине при взрыве обрушилась пятиэтажка Фото: на Сахалине при взрыве в пятиэтажке обвалился подъезд (t.me/breakingmash)
Автор: Артур Родивилов

В Тымовском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.

"Четыре квартиры обрушились в поселке Тымовском на Сахалине. Это случилось около часа дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд", - говорится в сообщении.

Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.

В октябре в российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.

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