На Сахалине при взрыве обрушилась пятиэтажка
Фото: на Сахалине при взрыве в пятиэтажке обвалился подъезд (t.me/breakingmash)
В Тымовском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.
"Четыре квартиры обрушились в поселке Тымовском на Сахалине. Это случилось около часа дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд", - говорится в сообщении.
Местные власти заявили, что в доме произошел взрыв газа. Аварийные службы приступили к разбору завалов дома.
В октябре в российском городе Санкт-Петербург произошел масштабный пожар на складе, который сначала охватил 6 тысяч квадратных метров, а затем увеличился вдвое.
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