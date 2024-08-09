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В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США

Ирак, Пятница 09 августа 2024 01:47
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В Ираке арестовали организаторов атаки на авиабазу, в которой пострадали военные США Фото: атаку на авиабазу в Иранке организовали боевики-союзники Ирана (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Силы безопасности Ирака арестовали группу лиц, причастных к удару на авиабазе Айн аль-Асад, в результате чего были ранены американские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"После тщательного юридического расследования и заслушивания показаний свидетелей, ... пять человек, причастных к этому незаконному акту, были арестованы", - отмечается в заявлении Иракского медиа-центра безопасности (Security Media Cell).

Во вторник, 6 августа, иракские военные осудили "безрассудные" действия против баз на своей территории и сообщили о захвате грузовика с ракетной установкой.

В четверг представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что количество раненых уменьшилось с первоначальных семи человек. По ее словам, трое из пяти раненых были перевезены в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии.

Сингх добавила, что теракт совершили боевики, которых поддерживает Иран. Они выпустили три ракеты - две из них ударили по территории базы, а третья была перехвачена.

Атака на авиабазу Айн аль-Асад

В понедельник, 5 августа две российские ракеты "Катюша" ударили по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака. В результате атаки были ранены четверо американских военнослужащих и один американский подрядчик.

Удар произошел в то время, как Ближний Восток готовился к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников после убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок "ХАМАС" и "Хезболла".

Пока непонятно, связана ли атака по авиабазе в Ираке с угрозами Ирана отплатить за убийство в Тегеране лидера Хамаса Исмаила Гании.

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