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В Ираке обстреляли российскими ракетами авиабазу с военными США, - Reuters

Вторник 06 августа 2024 02:35
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В Ираке обстреляли российскими ракетами авиабазу с военными США, - Reuters Фото: российские ракеты атаковали авиабазу с военными США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В понедельник, 5 августа, в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе, где размещены военные силы Соединенных Штатов и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два источника в иракских силах безопасности отметили, что авиабазу Айн аль-Асад на западе страны атаковали две ракеты "Катюша".

Иракский источник в силовых структурах сообщил, что ракеты упали на территории базы.

В результате удара ранения получили по меньшей мере пятеро американских военнослужащих. Один из военных получил серьезные ранения.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - сказал один из американских чиновников.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов группировок ХАМАС и "Хезболла".

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

В ближайшее время Иран и его исламские группировки "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, планируют масштабный обстрел Израиля.

Причиной стало убийство израильскими военными и спецслужбами 31 июля одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Гании и верховного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

Кроме того, Иран возложил на США ответственность за убийство Гании.

По данным СМИ, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа.

США увеличивают военные силы на Ближнем Востоке, чтобы разрядить ситуацию.

Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

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