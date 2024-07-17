Иракская авиабаза, где размещены войска США, снова была атакована дронами, - Reuters

Отмечается, что в результате этой воздушной атаки на базу в западном Ираке потерь среди военнослужащих нет. О пострадавших не сообщалось. О дроновом ударе западным журналистам рассказали два источника в иракской армии.

Это было второе нападение на силы ВС США в Ираке с начала февраля после того, как поддерживаемые Ираном группировки прекратили свои нападения на американские войска.

По словам официального представителя Штатов, в апреле возле базы Айн аль-Асад были сбиты два беспилотника.

Иракский военный чиновник сказал Reuters, что системы обороны сбили один беспилотник у периметра базы.

После того иракские армейские патрули усилили охрану территорий вокруг базы, чтобы предотвратить возможные дальнейшие атаки, рассказал официальный представитель армии Ирака.

"Представитель США на условиях анонимности сказал, что боеприпас, похоже, попал в базу, но не нанес урона", - пишет Reuters.

Эта атака произошла менее чем за неделю до ожидаемого визита иракской военной делегации высокого уровня в Вашингтон, в рамках которой планируется продолжение переговоров о прекращении действия военной коалиции под руководством США в стране.

Так, в январе Вашингтон и Багдад инициировали переговоры по пересмотру сокращения возглавляемой США коалиции в Ираке, сформированной в 2014 году для помощи в борьбе с "Исламским государством".

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года американские войска в Ираке и Сирии были атакованы с применением ракет и ударных беспилотников.

Отметим, с тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. Также 21 ноября 2023-го США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

Напомним также, в апреле этого года военнослужащие США в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников.