Армию США на Ближнем Востоке атаковали ракетами и беспилотниками

Американские войска в Ираке и Сирии были атакованы четырежды с применением ракет и ударных беспилотников в четверг, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель военных США на условиях анонимности рассказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника.

Также в Ираке несколько дронов были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада в направлении, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере страны.

Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по присоединенной к Ирану вооруженной группировке "Хезболла".

Официальные лица США заявляют, что на 23 ноября в Ираке было совершено 36 атак на международные и американские силы, а в Сирии – 37.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.