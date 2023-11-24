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Армию США на Ближнем Востоке атаковали ракетами и беспилотниками

Пятница 24 ноября 2023 02:54
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Армию США на Ближнем Востоке атаковали ракетами и беспилотниками Фото: американских военных на Ближнем Востоке атаковали ракетами и дронами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Американские войска в Ираке и Сирии были атакованы четырежды с применением ракет и ударных беспилотников в четверг, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель военных США на условиях анонимности рассказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника.

Также в Ираке несколько дронов были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада в направлении, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере страны.

Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по присоединенной к Ирану вооруженной группировке "Хезболла".

Официальные лица США заявляют, что на 23 ноября в Ираке было совершено 36 атак на международные и американские силы, а в Сирии – 37.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

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