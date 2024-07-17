Іракська авіабаза, де розміщені війська США, знову була атакована дронами, - Reuters

Зазначається, що внаслідок цієї повітряної атаки на базу в західному Іраку втрат серед військовослужбовців немає. Про постраждалих не повідомлялося. Про дроновий удар західним журналістам розповіли два джерела в іракській армії.

Це був другий напад на сили ЗС США в Іраку з початку лютого після того, як угруповання, що підтримуються Іраном, припинили свої напади на американські війська.

За словами офіційного представника Штатів, у квітні біля бази Айн аль-Асад було збито два безпілотники.

Іракський військовий чиновник сказав Reuters, що системи оборони збили один безпілотник поблизу периметра бази.

Після того іракські армійські патрулі посилили охорону територій навколо бази, щоб запобігти можливим подальшим атакам, розповів офіційний представник армії Іраку.

"Представник США на умовах анонімності сказав, що боєприпас, схоже, влучив у базу, але не завдав втрат", - пише Reuters.

Дана атака сталася менш ніж за тиждень до очікуваного візиту іракської військової делегації високого рівня до Вашингтона, в рамках якої планується продовження переговорів про припинення дії військової коаліції під проводом США в країні.

Так, у січні Вашингтон і Багдад ініціювали переговори щодо перегляду скорочення очолюваної США коаліції в Іраку, яка була сформована в 2014 році для допомоги в боротьбі з "Ісламською державою".

Атаки на американські бази на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року американські війська в Іраку та Сирії були атаковані із застосуванням ракет та ударних безпілотників.

Зазначимо, відтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. Також 21 листопада 2023-го США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.

Нагадаємо також, у квітні цього року військовослужбовці США в Іраку та Сирії зазнали атак з використанням ракет і безпілотників.

Зазначимо, що військові США заперечували свою причетність до події.