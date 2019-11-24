У Іраку за день в ході антиурядових демонстрацій загинули 13 осіб

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Представники керівництва країни назвали цей день "одним з найгірших" за весь час демонстрацій

В Іраку щонайменше 13 людей загинуло, ще 150 отримали поранення в неділю в ході зіткнень протестувальників з поліцією. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на владу республіки.

Представники керівництва країни назвали минулий день "одним з найгірших" за весь час антиурядових демонстрацій на півдні країни.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в результаті стрілянини в Багдаді загинули чотири людини і ще 48 отримали поранення. Зазначалося, що це сталося, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь з пістолетів і балончиків зі сльозогінним газом по демонстрантах близько двох ключових мостів в Багдаді.

Як писало РБК-Україна раніше, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинув 319 демонстрант. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. чоловік отримали поранення. Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук