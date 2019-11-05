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В Іраку силовики в черговий раз відкрили вогонь по демонстрантах, 13 жертв

Новини » В світі     05.11.2019 - 15:58
В Іраку силовики в черговий раз відкрили вогонь по демонстрантах, 13 жертв
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Одна людина загинула під час похоронної процесії

За останні 24 години іракські сили безпеки застрелили щонайменше 13 протестувальників з метою придушення демонстрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, силовики відкривали вогонь по натовпу демонстрантів. Одна людина загинула під час похоронної процесії.

"Після того, як у понеділок вдень було вбито вісім осіб, сили безпеки за ніч і під ранок вівторка застрелили щонайменше ще п'ятьох осіб, у тому числі один демонстрант був убитий під час похоронної процесії іншого демонстранта, який загинув кілька годин тому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 260 іракців було вбито на демонстраціях з початку жовтня проти уряду, який вони вважають корумпованим і прихильним іноземним інтересам, передусім Ірану.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International піддала критиці жорсткі дії іракських силовиків. За словами правозахисників, силовики використовували проти протестувальників два типи гранат зі сльозогінним газом, які до цього ще не застосовувалися. За даними правозахисників, вони викликають важкі травми або навіть смерть у випадку прямого попадання у людину.

Також РБК-Україна писало, що 31 жовтня прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.

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