Прем'єр-міністр Іраку подає у відставку на фоні протестів

Фото: прем'єр-міністр Іраку Адиль Абдул Махді (islamnews.ru)

Відповідну заяву він направить в парламент

Прем'єр-міністр Іраку Адиль Абдул-Махді опублікував заяву в п'ятницю вдень, в якій заявив, що незабаром подасть свою відставку до парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rudaw.

Таку заяву він зробив на фоні загальнонаціональних протестів, внаслідок яких загинуло щонайменше 320 людей та ще 15 тис. отримали поранення. Щонайменше 40 людей загинули за останню ніч.

"Як відповідь на заклик аятоли Алі аль-Сістані, щоб якомога швидше сприяти і пришвидшити його виконання, я надішлю офіційний лист із запитом про відставку до почесного парламенту", - заявив прем'єр-міністр.

Сістані, найвищий шиїтський духовник Іраку, раніше закликав парламент відкликати уряд. Наразі невідомо чи парламент прийме відставку прем'єр-міністра.

Раніше Іран втрутився, щоб запобігти поваленню прем'єр-міністра Іраку Адиля Абдула Махді, яке відбувається на тлі масових антиурядових протестів і вбивств демонстрантів силовиками.

Як писало РБК-Україна раніше, починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів. При цьому за даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення. Так, протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт і Кіркук.

Нагадаємо, вчора, 28 листопада, у Наджафі під час демонстрацій протестувальники спалили консульство Ірану.