В Іраку спалахнули протести після призначеного нового прем'єра

У столиці Іраку Багдаді та в містах на півдні країни демонстранти в неділю, 2 лютого, вийшли на вулиці, щоб заявити про свою незгоду з рішенням президента країни призначити новим прем'єром Іраку Мухаммада Тауфіка Аляуі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Таку реакцію вважають очікуваною, бо демонстранти раніше наголошували, що не приймуть кандидата, обраного іракською владною елітою. До того ж Мухаммад Тауфік Аляуі раніше очолював міністерство зв'язку країни і є для протестувальників представником цієї еліти. Натомість демонстранти вимагають, щоб новим прем'єром став незалежний кандидат.

Утім, деякі учасники протестів висловлювали більш помірковані думки і заявили, що воліли б подивитися, чи виконає новий прем'єр анонсовані обіцянки, зокрема стосовно проведення дострокових виборів.

Окрім Багдада, протести відбулися також у провінціях Басра, Насирія та Кербела. У столиці країни на вулицях було особливо багато молоді - школярів та студентів.

РБК-Україна писало, що у суботу, 1 лютого, президент Іраку Бархам Саліх підписав указ про призначення нового прем'єр-міністра, після двох місяців невизначеності в країні.

Нагадаємо, минулого року прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді оголосив про свою відставку на фоні масових акцій протесту в країні. На початку грудня іракський парламент схвалив відставку глави уряду та звернувся до президента з вимогою представити нового прем'єра. Махді подав у відставку через тиждень після того, як іракські силовики вбили понад 40 протестувальників.