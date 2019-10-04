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В Еквадорі через протести ввели надзвичайний стан

Новини » В світі    04.10.2019 - 17:45
В Еквадорі через протести ввели надзвичайний стан
Фото: протести в Еквадорі (twitter.com/TIMPsu)

В результаті протестів затримали 275 демонстрантів

В Еквадорі в результаті антиурядових мітингів поліція затримала 275 учасників акцій протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що акції протесту відбулися за скасування субсидій на дизельне паливо. Відповідне рішення набуло чинності 3 жовтня. Представники профспілок оголосили про початок протестних акцій. У четвер працівники транспорту по всьому Еквадору оголосили безстроковий страйк, а також почали перекривати великі автомагістралі.

Найбільш масштабні заворушення сталися в найбільшому місті країни Гуаякіль. Там поліція затримала як мінімум 150 учасників протестів. При цьому 28 правоохоронців отримали травми.

Через заворушення президент Еквадору Ленін Моренно оголосив у країні надзвичайний стан.

"З метою захисту порядку, спокою та безпеки громадян та контролю за тими, хто намагається сіяти хаос, я оголосив режим надзвичайного стану на національному рівні", - повідомив Морено.

Нагадаємо, в Іраку в результаті антиурядових протестів загинули близько 50 осіб. Протести в країні тривають з 1 жовтня, коли люди висловили невдоволення корупцією в державі, безробіттям і поганими громадськими послугами. Пізніше акції протесту почалися в інших містах країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі тривають акції протесту. У вівторок, 1 жовтня, поліція вперше застосували бойові патрони. В результаті зіткнень загинув один демонстрант.

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