В Іраку зросла кількість загиблих на протестах

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

На протестах загинули майже 50 осіб

Під час антиурядових акцій протесту в Іраку, які почалися 1 жовтня, загинули вже майже 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах та медслужбах, в результаті зіткнень між демонстрантами та силовиками, які вже декілька днів тривають в Багдаді та інших містах Іраку, загинули щонайменше 46 осіб.

Крім того, великий аятола Іраку Алі аль-Сістані, який є духовним лідером для більшості шиїтів країни, закликав протестувальників та силовиків уникати насильства під час демонстрацій. Також він закликав владу країни відреагувати на вимоги демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами зіткнень на протестах в Ірані стали майже 30 осіб. Серед загиблих є як протестувальники, так і правоохоронці. Також майже півтори тисячі демонстрантів отримали поранення. Вранці іракський прем'єр-міністр Адель Абд аль-Махді визнав вимоги демонстрантів законними.

Нагадаємо, що антиурядові акції протесту в Іраку почалися у вівторок, 1 жовтня, у столиці країни Багдаді. Люди виходили на вулиці Багдаду, щоб висловити невдоволення корупцією в державі, безробіттям та поганими громадськими послугами. Пізніше акції протесту почалися в інших містах країни.