Українцям дали рекомендації щодо візитів до Близького Сходу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянам радять утриматися від поїздок до Ірану, Іраку та Сирії

Українцям радять утриматися від поїздок до Ірану, Іраку та Сирії у зв'язку з загостренням політичної та безпекової ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві закликають громадян України утриматися від поїздок до Сирії, Іраку та Ірану, а також дали певні рекомендації громадянам, які вже перебувають у країнах Близького Сходу.

У МЗС радять громадянам, що перебувають в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах:

підтримувати постійний зв’язок зі своїми родичами або знайомими в Україні;

заздалегіть придбати квитки у зворотньому напрямку та передбачити наявність достатніх коштів на випадок потрапляння у скрутне становище;

виявляти підвищену пильність та обережність, постійно стежити за новинами щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні, максимально обмежити пересування, уникати місць масового скупчення, не брати участі в акціях протесту;

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно виконувати законні вказівки представників місцевих правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше посольство України в Іраку рекомендувало українцям утриматися від візиту до країни після загострення на Близькому Сході. В дипломатичному представництві закликали громадян утриматися від поїздок до Іраку після того, як військові об'єкти США було обстріляно іранськими балістичними ракетами.