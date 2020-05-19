У Багдаді в районі "зеленої зони" впала ракета

Фото: посольство США в Багдаді (twitter/Daily Sabah)

Ракету запустили зі східного району Багдада з ракетної установки "Катюша"

У Багдаді (Ірак) в районі "зеленої зони" біля посольства США впала ракета. Таким чином, цей запуск ракети став 28 за сім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabia.

Як повідомляється, ракета впала на пустий будинок в середині "зеленої зони" та пошкодила стіну будинку. Військові зазначають, що ракету запустили зі східного району Багдада з ракетної установки "Катюша".

Разом з тим, місцеві ЗМІ зазначають, що було випущено дві ракети, однак одна з них не долетіла до "зеленої зони". Служба безпеки почала пошук місця запуску ракет. В результаті атаки ніхто не постраждав. Принаймні, новин про потерпілих не було.

Нагадаємо, 6 травня, у міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) впали три ракети типу "Катюша". Пізніше силовики також виявили ракетну установку з таймером в сільській місцевості Аль-Бакрія на захід від Багдада.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що в центральній частині Багдада в "зеленій зоні" кілька ракет впали біля посольства Сполучених Штатів в Іраку. В центрі столиці Іраку увечері піднялася тривога.

Автор: Андрій Козловський