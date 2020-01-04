США здійснили новий авіаудар в Іраку, є загиблі

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Метою атаки був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі"

Американські військові завдали нові авіаудари по автоколоні на північ від Багдада, у результаті чого загинули шонайменше шість людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Зазначється, що ціллю нового авіаудару був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі".

"Унаслідок нового повітряного нальоту США, ціллю якого був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі", рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб", - ідеться в повідомленні.

Атаку здійснили на дорозі на північ від Багдада. Крім того, поранення отримали троє людей.

У проіранському угрупованні "Хашд аш-Шаабі", також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

Нагалаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані був "терористом номер один у світі".