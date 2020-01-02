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Глава Пентагону вважає, що проти США в Іраку готуються нові атаки

Новини » В світі     02.01.2020 - 23:03
Глава Пентагону вважає, що проти США в Іраку готуються нові атаки
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

Еспер вважає акцію перед американським посольством у Багдаді виставою прихильників Ірану

США вважають, що підтримувані Іраном угруповання готують нові атаки проти американських сил в Іраку. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Він пообіцяв превентивні заходи для захисту військовослужбовців і громадян США.

"Якщо це відбудеться, ми будемо реагувати. Якщо ми отримаємо повідомлення про атаки або інші відомості, то зробимо превентивні заходи для захисту збройних сил і громадян США. Гра змінилася, і ми готові зробити необхідне для захисту нашого персоналу і інтересів в регіоні", - додав він.

Еспер вважає масову акцію перед американським посольством у Багдаді виставою прихильників Ірану і не рекомендує намагатися прорватися на територію диппредставництва.

"Посольство розташоване в комплексі загальною площею сто акрів (0,334 кв. км - ред.) і будувалося після 11 вересня. Іншими словами, це дуже укріплене спорудження, прорватися в яке вкрай складно. Невдалий день очікує всякого, хто спробує зробити це", - сказав міністр оборони США.

"Групи озброєних людей, керованих Іраном, влаштували ці демонстрації, це шоу, щоб отримати доступ до комплексу, що охороняється силами безпеки Іраку. Вони відступили. Ми готові до всього, що б там не сталося", - сказав Еспер.

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

1 січня посольство США в Ірані припинило свою роботу через напад з боку протестуючих.

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