У США спростували нанесення нового удару по Іраку

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Коаліція не завдавала авіаударів по Ет-Таджі

Сполучені Штати Америки спростували нанесення нового авіаудару по району Пов-Таджі на північ від Багдада (Ірак). Про це заявив офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість", що проводиться коаліцією на чолі з США в Іраку і Сирії, полковник Майлс Кэггинс Twitter.

За його словами, коаліція не проводила авіаударів в зазначеному районі в найближчі дні.

"Коаліція не проводила авіаударів близько району Пов-Таджі (на північ від Багдада) в останні дні", - написав Кэггинс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на суботу американські військові завдали нових авіаударів по автоколоні на північ від Багдада, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб. Метою атаки був командувач іракської воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шааби".

Зазначимо, загострення між Іраком і США виникли після ракетних ударів, завданих американськими військовими 3 січня по іракській військовій базі поблизу аеропорту Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.