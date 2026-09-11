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Цены на нефть впервые с мая превысили отметку в 100 долларов за баррель

07:44 11.09.2026 Пт
2 мин
Какие события повлияли на скачок цены вверх?
aimg Эдуард Ткач
Цены на нефть впервые с мая превысили отметку в 100 долларов за баррель Фото: аналитики считают, что это еще не предел (Getty Images)
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В пятницу 11 сентября цены на нефть снова пошли вверх и, вероятно, впервые с середины мая завершат эту неделю на отметке выше 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на сегодняшнее утро фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,05 доллара (на 1%), до 108,68 доллара за баррель.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 95 центов (тоже на 1%), до 103,45 доллара за баррель.

Оба эталонных показателя выросли более чем на 6% в четверг, 10 сентября. За неделю основные индексы выросли почти на 13% - это самый резкий рост с недели, которая завершилась 17 июля.

Что повлияло на цены

Напомним, вчера в четверг поддерживаемые Ираном хуситы взяли контроль над йеменским портом Моха, что представляет дополнительную угрозу для судоходства в Красном море.

Причем это произошло в то время, когда движение судов через Ормузский пролив по-прежнему остается ограниченным из-за участившихся в последнее время ударов по танкерам в регионе.

Аналитики говорят, что нападения из Йемена на энергетические объекты Саудовской Аравии ознаменовали эскалацию конфликта за пределами Ирана и Ормузкого пролива и вызвали опасения по поводу затяжных перебоев в регионе в целом.

Кроме того, в среду Иран атаковал 10 судов вблизи пролива после того, как США нанесли удары по пяти иранским нефтяным танкерам. В КСИР заявили, что усилят ответные действия в случае любых дальнейших атак.

"В условиях обострения ситуации и готовности Ирана затянуть конфликт настолько, насколько это возможно, становится все более вероятным, что цена на нефть марки WTI повторно протестирует максимум в 119,48 доллара, достигнутый в начале марта", - считает аналитик IG Тони Сикамор.

Что еще важно знать

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о начатой войне с Ираном. По его словам, если бы ему пришлось бы повторить все снова, то он сделал точно так же.

Также мы писали, что согласно материалу WSJ, в команде Трампа допускают, что война с Ираном может длиться вплоть до конца его президентского срока.

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