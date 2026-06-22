Ипотека под 3% и больше квадратов: для ветеранов существенно изменили условия программы "єОселя"

Ветераны войны и семьи погибших защитников получат новые льготы в рамках государственной программы "єОселя". Для них ставка по ипотечным кредитам составит 3%, а разницу компенсирует государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Главное:
По ее словам, правительство утвердило изменения в программе, которые вступят в силу уже через месяц.
Согласно новым правилам, государство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших героев процентную ставку до 3% в течение первых десяти лет пользования кредитом. Начиная с 11-го года ставка составит 6%.
Также правительство пересмотрело требования к максимальной площади жилья, которое можно приобрести по программе.
Для квартир установлены следующие нормы:
Для частных домов предусмотрены следующие лимиты:
Кроме того, правительство обновило подход к определению состава семьи. Отныне при участии в программе будут учитываться дети в возрасте до 21 года.
Также детализирован механизм поручительства. При оценке платежеспособности банки смогут учитывать поручителей, не являющихся членами семьи заявителя.
Вводится и новый инструмент - имущественный поручитель. Такое лицо сможет предоставить собственное жилье или имущественные права в качестве дополнительного обеспечения по кредиту. При этом его ответственность будет ограничена стоимостью переданного имущества.
Кроме того, с согласия заемщика, членов его семьи и поручителей "Укрфинжитло" сможет получать необходимые данные для проверки доходов и платежеспособности через государственные реестры.
Подать заявку на участие в программе и ознакомиться с ее условиями можно через портал "Дия".
Ранее РБК-Украина сообщало, что мобилизованные военнослужащие получили право оформлять ипотеку по программе "єОселя" под льготную ставку 3% годовых вместо 7%. Правительство приравняло их условия к условиям военнослужащих-контрактников, а также установило ограничения на площадь жилья, которое можно приобрести в рамках программы.
Также мы писали, какие жилищные льготы и компенсации доступны ветеранам в 2026 году. Речь идет о 75%-ной скидке на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации аренды для ветеранов, не имеющих собственного жилья, а также денежной помощи на покупку жилья для отдельных категорий защитников, в частности лиц с инвалидностью вследствие войны, ВПЛ и семей погибших военных.