Іпотека під 3% та більше квадратів: для ветеранів суттєво змінили умови програми "єОселя"

Головне: Пільгова ставка під 3%: Кабінет Міністрів ухвалив масштабні зміни до програми "єОселя", які запрацюють за місяць. Для ветеранів війни та родин загиблих захисників ставка за іпотекою становитиме 3% протягом перших 10 років.

Кабінет Міністрів ухвалив масштабні зміни до програми "єОселя", які запрацюють за місяць. Для ветеранів війни та родин загиблих захисників ставка за іпотекою становитиме 3% протягом перших 10 років. Нові ліміти площі житла: Уряд переглянув максимальні норми нерухомості для пільгового кредитування.

Уряд переглянув максимальні норми нерухомості для пільгового кредитування. Сторонні поручителі: Відтепер банки під час оцінки платоспроможності зможуть враховувати доходи поручителів, які не є членами сім'ї заявника.

Відтепер банки під час оцінки платоспроможності зможуть враховувати доходи поручителів, які не є членами сім'ї заявника. Спрощена перевірка: Під час розрахунку складу сім'ї тепер враховуватимуться діти віком до 21 року.

За її словами, уряд ухвалив зміни до програми, які набудуть чинності вже через місяць.

Згідно з новими правилами, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв відсоткову ставку до 3% протягом перших десяти років користування кредитом. Починаючи з 11-го року ставка становитиме 6%.

Зміняться норми площі житла

Також уряд переглянув вимоги до максимальної площі житла, яке можна придбати за програмою.

Для квартир встановлено такі норми:

52,5 кв. м для однієї людини;

для однієї людини; 73,5 кв. м для сім'ї з двох або трьох осіб;

для сім'ї з двох або трьох осіб; додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 кв. м.

Для приватних будинків передбачені такі ліміти:

62,5 кв. м для однієї людини;

для однієї людини; 83,5 кв. м для сім'ї з двох або трьох осіб;

для сім'ї з двох або трьох осіб; додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 кв. м.

Хто ще зможе допомогти отримати кредит

Окрім цього, уряд оновив підхід до визначення складу сім'ї. Відтепер під час участі в програмі враховуватимуться діти віком до 21 року.

Також деталізовано механізм поручительства. При оцінці платоспроможності банки зможуть враховувати поручителів, які не є членами сім'ї заявника.

Запроваджується і новий інструмент - майновий поручитель. Така особа зможе надати власне житло або майнові права як додаткове забезпечення за кредитом. При цьому її відповідальність буде обмежена вартістю переданого майна.

Крім того, за згодою позичальника, членів його сім'ї та поручителів, "Укрфінжитло" зможе отримувати необхідні дані для перевірки доходів і платоспроможності через державні реєстри.

Подати заявку на участь у програмі та ознайомитися з її умовами можна через портал "Дія".