Apple добавила разблокировку лицом в складной iPhone Duo. Функция появилась в первой бета-версии iOS 27.3 для разработчиков и должна устранить одно из главных неудобств устройства без изменения его конструкции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.
Одной из главных жалоб технообозревателей на новый складной iPhone Duo стала его зависимость от сканера отпечатков пальцев Touch ID.
Смартфон вышел без поддержки технологии Face ID из-за слишком тонкого корпуса, у которого не хватило места для массива датчиков TrueDepth.
По данным Bloomberg, Купертино работает над изменением конструкции для будущих поколений устройства, а Touch ID остается основным средством аутентификации.
В понедельник Apple выпустила iOS 27.3 бета для разработчиков, где добавила возможность быстро разблокировать закрытый iPhone Duo с помощью обычной передней камеры. В компании отмечают: это не полноценный Face ID, поэтому новая функция имеет ряд строгих ограничений.
Каких именно?
Новая функция работает только при условии, что пользователь недавно подтвердил личность с помощью Touch ID или пароля.
Разблокировка лицом выключается после 45 минут неактивности смартфона, после чего снова потребуется отпечаток пальца.
Оплата через Apple Pay и доступ к паролям и в дальнейшем потребуют сканирования Touch ID.
Такой шаг призван вернуть владельцам iPhone привычный опыт использования, когда устройство разблокируется одним взглядом. Однако технология фронтальной камеры менее безопасна и не способна защитить устройство от обмана с помощью обычных фотографий или других 2D-изображений.
Полноценный Face ID использует аппаратное обеспечение TrueDepth с инфракрасным излучателем и проектором, который наносит на лицо более 30 000 невидимых точек для создания уникальной 3D-карты.
Дополнительно система проверяет концентрацию внимания пользователя, что делает ее более надежной.
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Обновление устранило еще одну проблему, на которую жаловались первые владельцы iPhone Duo.
Раньше пользователям приходилось прибегать к уловкам и создавать специальные сценарии в "Быстрых командах", чтобы смартфон автоматически блокировался во время сборки. Теперь эту опцию интегрировали непосредственно в настройки в разделе "Экран и яркость".
Параллельно с выходом бета-версии Apple сообщила, что количество приложений, оптимизированных под экран складывающегося iPhone Duo, превысило 200 000. Еще в начале этого месяца их количество составляло чуть более 100 000.
iOS 27.3 также расширила возможности сервисов Apple. Теперь Siri может отвечать на вопрос о содержимом вебстраницы, даже если нужная информация расположена ниже и к ней нужно прокрутить страницу.
Кроме того, видеоподкасты из Apple Podcasts появились в приложении Apple TV - так компания развивает направление, в котором уже работают YouTube и Spotify.
Расширился и доступ к играм в сервисе Apple News для подписчиков News+.
Обновление iOS 27.3 доступно только разработчикам, но вскоре появится публичная бета-версия. Глобальный релиз для всех пользователей состоится по завершении тестирования.