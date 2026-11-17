Как работает новая функция в iPhone Duo?

Одной из главных жалоб технообозревателей на новый складной iPhone Duo стала его зависимость от сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Смартфон вышел без поддержки технологии Face ID из-за слишком тонкого корпуса, у которого не хватило места для массива датчиков TrueDepth.

По данным Bloomberg, Купертино работает над изменением конструкции для будущих поколений устройства, а Touch ID остается основным средством аутентификации.

В понедельник Apple выпустила iOS 27.3 бета для разработчиков, где добавила возможность быстро разблокировать закрытый iPhone Duo с помощью обычной передней камеры. В компании отмечают: это не полноценный Face ID, поэтому новая функция имеет ряд строгих ограничений.

Каких именно?

Новая функция работает только при условии, что пользователь недавно подтвердил личность с помощью Touch ID или пароля.

Разблокировка лицом выключается после 45 минут неактивности смартфона, после чего снова потребуется отпечаток пальца.

Оплата через Apple Pay и доступ к паролям и в дальнейшем потребуют сканирования Touch ID.

Такой шаг призван вернуть владельцам iPhone привычный опыт использования, когда устройство разблокируется одним взглядом. Однако технология фронтальной камеры менее безопасна и не способна защитить устройство от обмана с помощью обычных фотографий или других 2D-изображений.

Полноценный Face ID использует аппаратное обеспечение TrueDepth с инфракрасным излучателем и проектором, который наносит на лицо более 30 000 невидимых точек для создания уникальной 3D-карты.

Дополнительно система проверяет концентрацию внимания пользователя, что делает ее более надежной.

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Другие фишки обновления iOS 27.3

Обновление устранило еще одну проблему, на которую жаловались первые владельцы iPhone Duo.

Раньше пользователям приходилось прибегать к уловкам и создавать специальные сценарии в "Быстрых командах", чтобы смартфон автоматически блокировался во время сборки. Теперь эту опцию интегрировали непосредственно в настройки в разделе "Экран и яркость".

Параллельно с выходом бета-версии Apple сообщила, что количество приложений, оптимизированных под экран складывающегося iPhone Duo, превысило 200 000. Еще в начале этого месяца их количество составляло чуть более 100 000.

iOS 27.3 также расширила возможности сервисов Apple. Теперь Siri может отвечать на вопрос о содержимом вебстраницы, даже если нужная информация расположена ниже и к ней нужно прокрутить страницу.

Кроме того, видеоподкасты из Apple Podcasts появились в приложении Apple TV - так компания развивает направление, в котором уже работают YouTube и Spotify.

Расширился и доступ к играм в сервисе Apple News для подписчиков News+.

Обновление iOS 27.3 доступно только разработчикам, но вскоре появится публичная бета-версия. Глобальный релиз для всех пользователей состоится по завершении тестирования.