iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple: что важно знать о батарее

Слухи о батарее iPhone Air

Ранее появлялись слухи, что iPhone Air будет уступать по времени работы стандартной модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro, однако также сообщалось о возможных технических решениях Apple, например, использовании более плотной батареи.

Время работы аккумулятора

По официальным данным, аккумулятор iPhone Air обеспечивает до 27 часов при просмотре видео и до 22 часов при просмотре видео в режиме реального времени. Это наименьший показатель среди четырех моделей iPhone 17, но Apple использует технологию высокой плотности элементов, чтобы улучшить время работы.

Толщина корпуса iPhone 17 Air составляет всего 5,6 мм (скриншот)

Емкость батареи

Компания не раскрыла емкость батареи в ватт-часах, но на европейском сайте Apple указано, что внутри установлен аккумулятор 3 149 мА/ч, что сопоставимо с батареей iPhone 13 на 3 227 мА/ч. Для сравнения:

iPhone 17 - 3 692 мА/ч

iPhone 17 Pro - 4 252 мА/ч

iPhone 17 Pro Max - 5 088 мА/ч.

Для iPhone Air Apple также представила MagSafe батарею, а в iOS 26 появился режим адаптивного питания, который помогает продлить время работы устройства при повышенной активности смартфона.