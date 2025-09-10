iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple: что важно знать о батарее

На презентации 9 сентября Apple официально представила iPhone Air - самый тонкий и легкий iPhone на сегодняшний день. Толщина корпуса составляет всего 5,6 мм, из-за чего внутри меньше пространства для аккумулятора по сравнению с другими моделями.
О том, что важно знать о батарее iPhone Air, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.
Ранее появлялись слухи, что iPhone Air будет уступать по времени работы стандартной модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro, однако также сообщалось о возможных технических решениях Apple, например, использовании более плотной батареи.
По официальным данным, аккумулятор iPhone Air обеспечивает до 27 часов при просмотре видео и до 22 часов при просмотре видео в режиме реального времени. Это наименьший показатель среди четырех моделей iPhone 17, но Apple использует технологию высокой плотности элементов, чтобы улучшить время работы.
Компания не раскрыла емкость батареи в ватт-часах, но на европейском сайте Apple указано, что внутри установлен аккумулятор 3 149 мА/ч, что сопоставимо с батареей iPhone 13 на 3 227 мА/ч. Для сравнения:
Для iPhone Air Apple также представила MagSafe батарею, а в iOS 26 появился режим адаптивного питания, который помогает продлить время работы устройства при повышенной активности смартфона.
