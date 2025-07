Сразу все модели iPhone 17 утекли в сеть: как изменится линейка (фото)

Базовый iPhone 17 внешне почти не отличается от iPhone 16 - дизайн остался прежним.

Модели Pro и Pro Max получили обновленные блоки камер, из-за чего логотип Apple сместился ниже центра корпуса.

В линейке появится iPhone 17 Air - ультратонкий смартфон с уникальным модулем камеры. По слухам, он будет почти в два раза тоньше других моделей.

Apple отказалась от версии iPhone 17 Plus - ее в серии не будет.

По предварительной информации, новинки поступят в продажу через два месяца, а стоимость устройств, как обычно, будет разниться в зависимости от региона.

iPhone 17 lineup, do you like it? pic.twitter.com/0CTipAAfxE