Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой

До сентябрьской презентации Apple остается совсем немного, а в сети уже появился, возможно, окончательный список всех цветовых вариантов грядущей линейки iPhone 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.

Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.

iPhone 17 lineup colors revealed!



These will reportedly be all the new color options available for the iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, and iPhone 17 Pro Max



Source: @Macworld pic.twitter.com/LAcT65oyaM — Apple Hub (@theapplehub) July 16, 2025

Цвета iPhone 17

Черный (Black)

Белый (White)

Стальной серый (Steel Gray) - вариация классического Space Gray

Зеленый (Green)

Пурпурный (Purple)

Светло-голубой (Light Blue)

Ожидается, что в этом году Apple выпустит новый цвет "Стальной серый" (фото: MacWorld)

iPhone 17 Air (акцент на нежные тона)

Для версии Air Apple приготовила более легкие и светлые оттенки. Особенно выделяется Sky Blue, напоминающий расцветку MacBook Air:

Черный (Black)

Белый (White)

Светло-голубой (Light Blue)

Светло-золотой (Light Gold)

iPhone 17 Air будет иметь более светлый вариант расцветки (фото: MacWorld)

iPhone 17 Pro и Pro Max (впервые - оранжевый)

Главная новинка - ярко-оранжевый, который добавит эмоциональности. Также возвращается темно-синий, похожий на Blue Titanium из iPhone 15 Pro:

Черный (Black)

Белый (White)

Серый (Gray)

Темно-синий (Dark Blue)

Оранжевый (Orange)

Новые темно-синий и оранжевый цвета (фото: MacWorld)

Цветовая палитра iPhone 17 Pro Max полностью повторяет цвета модели Pro.

Вывод

Теперь уже три независимых источника подтверждают этот набор расцветок, поэтому с большой вероятностью именно такие iPhone 17 и представят публике осенью. Визуально цвета могут отличаться в зависимости от освещения, но тренд на более смелые и разнообразные оттенки явно прослеживается.