Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой
До сентябрьской презентации Apple остается совсем немного, а в сети уже появился, возможно, окончательный список всех цветовых вариантов грядущей линейки iPhone 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.
Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.
Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.
iPhone 17 lineup colors revealed!— Apple Hub (@theapplehub) July 16, 2025
These will reportedly be all the new color options available for the iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, and iPhone 17 Pro Max
Source: @Macworld pic.twitter.com/LAcT65oyaM
Цвета iPhone 17
- Черный (Black)
- Белый (White)
- Стальной серый (Steel Gray) - вариация классического Space Gray
- Зеленый (Green)
- Пурпурный (Purple)
- Светло-голубой (Light Blue)
Ожидается, что в этом году Apple выпустит новый цвет "Стальной серый" (фото: MacWorld)
iPhone 17 Air (акцент на нежные тона)
Для версии Air Apple приготовила более легкие и светлые оттенки. Особенно выделяется Sky Blue, напоминающий расцветку MacBook Air:
- Черный (Black)
- Белый (White)
- Светло-голубой (Light Blue)
- Светло-золотой (Light Gold)
iPhone 17 Air будет иметь более светлый вариант расцветки (фото: MacWorld)
iPhone 17 Pro и Pro Max (впервые - оранжевый)
Главная новинка - ярко-оранжевый, который добавит эмоциональности. Также возвращается темно-синий, похожий на Blue Titanium из iPhone 15 Pro:
- Черный (Black)
- Белый (White)
- Серый (Gray)
- Темно-синий (Dark Blue)
- Оранжевый (Orange)
Новые темно-синий и оранжевый цвета (фото: MacWorld)
Цветовая палитра iPhone 17 Pro Max полностью повторяет цвета модели Pro.
Вывод
Теперь уже три независимых источника подтверждают этот набор расцветок, поэтому с большой вероятностью именно такие iPhone 17 и представят публике осенью. Визуально цвета могут отличаться в зависимости от освещения, но тренд на более смелые и разнообразные оттенки явно прослеживается.
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