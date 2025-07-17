ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой

Четверг 17 июля 2025 12:20
UA EN RU
Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой Все расцветки iPhone 17 уже известны (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

До сентябрьской презентации Apple остается совсем немного, а в сети уже появился, возможно, окончательный список всех цветовых вариантов грядущей линейки iPhone 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.

Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.

Цвета iPhone 17

  • Черный (Black)
  • Белый (White)
  • Стальной серый (Steel Gray) - вариация классического Space Gray
  • Зеленый (Green)
  • Пурпурный (Purple)
  • Светло-голубой (Light Blue)

Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свойОжидается, что в этом году Apple выпустит новый цвет "Стальной серый" (фото: MacWorld)

iPhone 17 Air (акцент на нежные тона)

Для версии Air Apple приготовила более легкие и светлые оттенки. Особенно выделяется Sky Blue, напоминающий расцветку MacBook Air:

  • Черный (Black)
  • Белый (White)
  • Светло-голубой (Light Blue)
  • Светло-золотой (Light Gold)

Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свойiPhone 17 Air будет иметь более светлый вариант расцветки (фото: MacWorld)

iPhone 17 Pro и Pro Max (впервые - оранжевый)

Главная новинка - ярко-оранжевый, который добавит эмоциональности. Также возвращается темно-синий, похожий на Blue Titanium из iPhone 15 Pro:

  • Черный (Black)
  • Белый (White)
  • Серый (Gray)
  • Темно-синий (Dark Blue)
  • Оранжевый (Orange)

Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свойНовые темно-синий и оранжевый цвета (фото: MacWorld)

Цветовая палитра iPhone 17 Pro Max полностью повторяет цвета модели Pro.

Вывод

Теперь уже три независимых источника подтверждают этот набор расцветок, поэтому с большой вероятностью именно такие iPhone 17 и представят публике осенью. Визуально цвета могут отличаться в зависимости от освещения, но тренд на более смелые и разнообразные оттенки явно прослеживается.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Трамп может завершить войну в Украине до конца года: Ермак объяснил, как именно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе