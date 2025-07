Все цвета будущей линейки iPhone 17 раскрыли в сети: выберите свой

Согласно утечке, в распоряжении источника оказался внутренний документ Apple, в котором указаны все расцветки для моделей iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также были опубликованы макеты и соответствующие цвета Pantone.

Ранее эти же расцветки частично публиковали известные инсайдеры Majin Bu и Sonny Dickson, что усиливает достоверность информации.

Source: @Macworld pic.twitter.com/LAcT65oyaM