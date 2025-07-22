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Apple полностью меняет линейку iPhone: что появится в 2025-2027 годах

Вторник 22 июля 2025 17:15
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Apple полностью меняет линейку iPhone: что появится в 2025-2027 годах Apple радикально обновит линейку iPhone до 2027 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple в ближайшие три года планирует серьезно обновить линейку iPhone. Если верить последним данным аналитиков Уэйна Ма и Мин-Чи Куо, компанию ждут не только новые iPhone, но и радикальные изменения в дизайне устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

2025 (ультратонкий iPhone и увеличение размеров Pro Max)

Осенью 2025 года Apple представит новую линейку:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Особое внимание привлекает iPhone 17 Air - ультратонкая модель, которая заменит версию Plus. По информации инсайдеров, это будет самый тонкий iPhone в истории: толщина корпуса составит всего 5,6 мм.

Однако в угоду дизайну Apple пойдет на компромиссы: в первую очередь это скажется на времени автономной работы и возможностях камеры. В то же время, iPhone 17 Pro Max, наоборот, станет толще, чтобы вместить более мощную батарею.

Apple полностью меняет линейку iPhone: что появится в 2025-2027 годахРазмеры iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro Max (фото: AppleTrack)

2026 (первый складной iPhone и отказ от базовой модели iPhone 18)

В начале 2026 года ожидается выход iPhone 17e - бюджетной версии с функциональностью, схожей с iPhone 17, но с упрощенными функциями.

А вот осенью компания может представить сразу четыре модели:

  • iPhone 18 Air
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 18 Fold.

Впервые в истории Apple откажется от выпуска базовой модели iPhone 18 в пользу складного iPhone Fold. Предположительно, новинка получит:

  • внутренний дисплей на 7,8 дюйма
  • внешний дисплей на 5,5 дюйма
  • складной механизм без видимой складки.

Также в линейке 2026 года может исчезнуть вырез Dynamic Island: его заменит аккуратное отверстие под фронтальную камеру в углу экрана.

Apple полностью меняет линейку iPhone: что появится в 2025-2027 годахКаким может быть первый складной iPhone от Apple (фото: 9to5Mac)

2027 (шесть новых моделей и первый iPhone без вырезов)

В 2027 году Apple может установить рекорд, выпустив сразу шесть моделей iPhone. Весной ожидаются:

  • iPhone 18
  • iPhone 18e.

Эти две недорогие модели поступят в продажу через несколько месяцев после более дорогих линеек iPhone 18 Air, Pro и Fold. Осенью за ними последуют еще четыре iPhone:

  • iPhone 19 Air
  • iPhone 19 Pro
  • iPhone 19 Pro Max
  • iPhone 19 Fold.

Среди примечательных особенностей флагманской линейки iPhone 19 - увеличенный экран у iPhone 19 Air и, возможно, полноэкранный дизайн без вырезов у iPhone 19 Pro и Pro Max.

Если Apple действительно удастся реализовать полноэкранный дизайн, это станет символичным шагом в преддверии 20-летнего юбилея iPhone, ровно через 10 лет после появления революционного iPhone X.

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