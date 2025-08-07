iPhone 17 может стать самым дорогим за всю историю: аналитики назвали возможные цены

Скромное повышение с iPhone 15 Pro Max

Apple уже прибегала к скрытому повышению цены в линейке iPhone 15 Pro - речь идет о модели iPhone 15 Pro Max. Тогда компания убрала базовую версию с 128 ГБ памяти за 1099 долларов, сделав минимальным вариантом версию на 256 ГБ за 1199 долларов.

Таким образом, если раньше пользователю хватало 128 ГБ, он был вынужден платить больше - формально это можно считать повышением цены. Для тех, кто и раньше выбирал модели с увеличенным хранилищем, ничего не изменилось.

Похожий сценарий может повториться и в линейке iPhone 17, по крайней мере, для модели iPhone 17 Pro. Цена в 1099 долларов за версию с 256 ГБ памяти выглядит вполне вероятной в текущей рыночной ситуации, хотя это пока лишь предположения аналитиков.

Возможное повышение цен

По информации одного из аналитиков, в 2025 году Apple может поднять цены на модели iPhone 17 Air, Pro и Pro Max на 50 долларов, при этом базовая модель iPhone 17 останется без изменений. В таком случае ценовая сетка будет выглядеть следующим образом:

iPhone 17 - 799 долларов

iPhone 17 Air (Slim) - 949 долларов

iPhone 17 Pro - 1049 долларов

iPhone 17 Pro Max - 1249 долларов.

Эту информацию подтверждает и известный инсайдер Instant Digital.

Ожидается, что при этом Apple не будет увеличивать объем встроенной памяти, что ухудшит соотношение цены и возможностей новых устройств.

Впрочем, с учетом переработанного дизайна iPhone 17 Pro и новых цветовых решений, компания может не считать нужным добавлять дополнительные бонусы вроде увеличенного хранилища.

Сомнения вокруг iPhone 17 Air

Отдельные вопросы вызывает модель iPhone 17 Air, которая позиционируется как более тонкая и изящная версия, но пока остается новым и не до конца проверенным продуктом.

При цене в 949 долларов она может оказаться слишком дорогой для широкой аудитории. Поставщики Apple также не ожидают, что эта модель займет значительную долю продаж.

Если базовый iPhone 17 действительно останется по цене 799 долларов, то 17 Air с минимальной разницей в характеристиках, но более высокой ценой, может оказаться трудным для продвижения, несмотря на новый дизайн.

Почему подорожание вероятно именно сейчас

Как отмечают аналитики, если Apple и планирует поднять цены на iPhone - то именно в этом году. Несмотря на то, что компания получила частичное освобождение от крупных американских тарифов на китайские комплектующие, определенные пошлины все же остаются.

По оценкам, в среднем тарифные издержки обходятся Apple почти в 1 млрд долларов за квартал, и эта сумма может вырасти уже в следующем отчетном периоде.

Таким образом, iPhone 17 вполне может стать первым поколением за последние годы, для которого повышение цен станет не точечной корректировкой, а полноценным шагом в сторону нового ценового уровня.