iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max: характеристики новинок Apple

Новий iPhone 11 має надшвидкий процесор і високу автономність
10 вересня Apple презентувала три нові моделі iPhone. Смартфони лінійки отримали назви iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Характеристики та особливості гаджетів, порівняння з минулорічними флагманами та ціни новинок - в матеріалі РБК-Україна.
iPhone 11 являє собою оновлену версію бюджетного iPhone Xr 2018 року. У новому смартфоні також використаний РК-дисплей, габарити пристрою ідентичні торішній моделі.
Характеристики iPhone 11:
Відео: iPhone 11 (YouTube / Apple)
iPhone 11 працює на новому швидкодіючому процесорі А13 третього покоління (до 1 трильйона операцій на секунду).
Блок основної камери отримав два об'єктива по 12 Мп, дозвіл фронтальної камери також 12 Мп. З'явився режим нічної зйомки, а для перемикання між режимом фото і відео досить одного дотику. Крім того, автономність роботи iPhone 11 значно збільшилася.
Завдяки посиленому захисту корпусу смартфон може знаходитись на глибині до 2 метрів протягом півгодини.
Модель буде випускатися в 6 кольорах. Ціна iPhone 11 складе від 699 $.
Параметри торішньої моделі iPhone Xr:
Характеристики iPhone Pro 11:
Вартість представленого iPhone 11 Pro була заявлена на презентації - від 999 доларів.
Відео: iPhone 11 Pro (YouTube / Apple)
Розміри дисплея презентованого айфона залишилися такими ж, як і в торішньому iPhone Xs - екран діагоналлю 5,8 дюймів. Поверхня корпусу нової моделі має матове покриття, також з'явився один новий колір - темно-зелений.
Значно покращилися параметри камери і з'явилася можливість зйомки надширококутних фото завдяки відразу трьом об'єктивам по 12 Мп (Telephoto, Wide, Ultrawide).
Для порівняння, в моделі Xs основна камера мала тільки два об'єктива по 12 Мп. А дозвіл фронтальної камери становив 7 Мп.
В iPhone Xs встановлений процесор А12 Bionic, тоді як в iPhone 11 Pro використано вже покоління процесора А13 зі збільшеною швидкодією CPU, GPU і Neural Engine.
Ємність акумулятора в iPhone Xs становила 2659 мАг, в новій моделі автономність збільшилася на 4 години завдяки більш потужній літій-іонній батареї. Також iPhone 11 Pro отримав новий адаптер для швидкої зарядки.
Характеристики iPhone 11 Max:
Ціна iPhone 11 Max складе від 1099 $.
Дизайн iPhone 11 Max суттєво не відрізняється від минулорічного iPhone Xs Max. Однак, із задньої панелі зник напис "iPhone" (як і в інших новинках 2019 року), поверхня корпусу має матове покриття. Захищений корпус дозволяє смартфону знаходиться на глибині до 4 метрів протягом 30 хвилин.
Також змінилося кілька важливих параметрів, включаючи камеру, процесор і ємність батареї. З'явилася можливість редагування відео безпосередньо в процесі зйомки, а його якість, за словами розробників, є найкращою серед усіх смартфонів.
Для порівняння, параметри торішнього флагмана iPhone Xs Max:
Нагадаємо, 10 вересня на презентації Apple також був представлений смарт-годинник Apple Watch 5 і інші гаджети.