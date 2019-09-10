Apple презентувала новий iPhone

Фото: iPhone 11 (скрін відеотрансляції)

iPhone 11 отримав новий дисплей і найпродуктивніший процесор

Американська компанія Apple презентувала лінійку нових iPhone 11. Презентація відбулася в театрі Стіва Джобса, який знаходиться на території кампуса Apple Park в Каліфорнії.

На зміну торішнім флагманам прийшли оновлені смартфони лінійки iPhone 11. Новинка отримала додатковий об'єктив для ширококутних фото. У нового iPhone 11 шість кольорів корпусу, в тому числі ніжно-фіолетовий.

Основний модуль має 12 Мп, другий 12 Мп сенсор знімає з дуже широким кутом захоплення зображення. Apple також удосконалила алгоритми камери - портретний режим буде використовувати нейромережі і другу камеру для вимірювання глибини кадру.

Крім цього, в камері з'явився автоматичний нічний режим, який регулює рівень шуму та освітлення при зйомці. А під час запису відео можна легко перемикатися між об'єктивами.

Фото: iPhone 11 (скрін відеотрансляції)

Серцем iPhone 11 став процесор A13 Bionic, який гарантує користувачу рекордну продуктивність. Крім того, гаджет отримав батарею підвищеної ємності. Також компанія заявляє, що iPhone 11 стане рекордним в плані автономності - смартфон працює на годину довше iPhone XR, який до нього був лідером серед смартфонів Apple часу роботи від одного заряду.

iPhone 11 поступит в продажу по цене от 699 долларов.

Старша лінійка отримала в назві приставку Pro

Pro-версії iPhone 11 вийдуть в темно-зеленому, сірому, білому і золотому кольорах. Смартфон отримав дисплей з новою технологією Super Retina XDR. Усередині також встановлений процесор A13 Bionic. Apple називає новий смартфон найенергоефективнішим.

Головна особливість - потрійний модуль камери: звичайна на 12 мп, телеоб'єктив - 12 мп і широкоугольная - 12 мп. Смартфон здатний робити знімки з чотириразовим оптичним зумом. При цьому iPhone 11 Pro може робити три знімки одночасно - на кожен з об'єктивів.

Фото: презентація iPhone 11 Pro (скрін трансляції)

iPhone 11 Pro надійде в продаж за ціною від 999 доларів, збільшена версія Maх - від 1099 доларів. Вартість iPhone XR знизиться до 599 доларів, iPhone 8 - до 449 доларів.

Передзамовлення доступне з п'ятниці, 13 вересня, а продажі в країнах першої хвилі почнуться з 20 вересня.

Фото: iPhone 11 Pro (скрін трансляції)

Нагадаємо, до презентації з'явилися витоки про вартість нових iPhone. Передбачалося, що стартова ціна iPhone 11 складе 749 доларів, iPhone 11 Pro - 999 доларів, а iPhone 11 Pro Max - 1099 доларів.

Раніше також повідомлялося, що анонс бюджетного iPhone заплановано на березень 2020 року. Смартфон стане першим бюджетником Apple з моменту запуску iPhone SE в 2016 році, який продавався за 399 доларів. Назву і ціну цієї моделі ще не визначено.