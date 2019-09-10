Які новинки показала Apple на презентації 2019: огляд

Фото: презентація Apple (скрін трансляції)

Apple на презентації 2019 покаже нові iPhone та інші гаджети

Компанія Apple сьогодні проводить щорічну презентацію, в рамках якої будуть представлені нові iPhone. Як правило, вересневі презентації не обмежуються новою лінійкою смартфонів, тому РБК-Україна уважно стежить за анонсами новинок з Купертіно.

Офіційно представлено iPad 7 і нову ОС для планшетів

Нова операційна система - iPadOS - розроблена спеціально для планшетів і, за словами Тіма Кука, по-справжньому розкриє їх можливості. Однією з її головних "фішок" є поліпшена багатозадачність.

В Apple додали, що дана ОС відмінно доповнює новий iPad 7, який отримав дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма, більш продуктивне залізо і підтримку повнорозмірною клавіатури.

Фото: презентація iPad 7 (скрін трансляції)



Анонсовано сервіс Apple TV +

Анонс сервісу Apple TV + почався з демонстрації трейлера першого заявленого на цій платформі фільму See ("Зір") з Джейсоном Момоа в головній ролі.

Далі представники компанії відзначили, що перші проекти Apple TV + вийдуть вже 1 листопада в 100 країнах, а підписка складе 5 доларів на місяць. При цьому при покупці нових гаджетів Apple рік підписки на TV + надаватиметься безкоштовно.



Apple запускає сервіс для геймерів

Тім Кук в привітальній промові спершу назвав три кити, на яких стоїть компанія - залізо, софт і сервіси. Потім продовжив темою ігор, представивши новий сервіс Apple Arcade.

Сервіс буде доступний разом з iOS 13, він надасть користувачам необмежений доступ до бібліотеки мобільних ігор за підпискою. Серед перших ігор будуть випущені проекти від відомих студій, включаючи Konami і Capcom. Частина ігор вийде ексклюзивно для Arcade.

Далі представники японської Konami показали можливості казуальної гри, яка доступна на сервісі Arcade. Вартість передплати складе 5 доларів на місяць. Ігровий сервіс Apple почне роботу 19 вересня, на старті будуть доступні 150 ігор.

Apple Arcade підноситься як новинка, яка перетворить, наприклад, iPad на ігрову консоль.



Захід Apple розпочався з невеликого презентаційного ролика, після чого на сцену вийшов генеральний директор компанії Тім Кук, який, як завжди, підкреслив інноваційність новинок Apple.



Тим часом на вході в театрі Стіва Джобса зібралася значна черга.

One thing you can do while waiting in an extremely sunny glass circle with the entire tech media is take panorama photos pic.twitter.com/fJyOvQ7HAO — nilay patel (@reckless) September 10, 2019

На головний захід компанії приїхав співзасновник Apple Стів Возняк.

Ready for the #AppleEvent with the Squad pic.twitter.com/8P7TNUn9ru — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) September 10, 2019

Перед самою презентацією Apple закрила свій онлайн магазин, а фірмовий Apple Store в Нью-Йорку став різнобарвним. Імовірно, це натяк на нові кольори корпусу iPhone 11 - очікується зелений і фіолетовий.

Фото: фірмовий Apple Store в Нью-Йорку (з відкритих джерел)



Що Apple представить на сьогоднішній презентації

Як правило, IT-гіганти, у тому числі Apple, не втрачають можливість натякнути на те, що буде на презентації, в запрошенні, яке розсилається журналістам. На цей раз дизайнери намалювали різнокольоровий логотип компанії. Це може свідчити про те, що компанія представить iPhone з райдужним логотипом.

Фото: логотип iPhone в запрошеннях на презентацію

Крім того, сьогодні очікується вихід операційної системи iOS 13, серед головних особливостей якої називають темну тему, більш функціональний редактор зображень, а також оновлення Face ID і новий дизайн карт.

Також оновлення торкнуться смарт-годинників Apple Watch. Очікується, що компанія представить оновлення для ПО і п'яте покоління годин, які будуть випускатися в корпусах з кераміки і титану.

Не виключено, що Apple покаже сьогодні нові MacBook та iPad. Численні витоки говорять про те, що діагональ нового MacBook Pro складе 16 дюймів, а екрани бюджетних iPad збільшаться до 10,2 дюйма. Також бездротові навушники AirPods можуть отримати функцію шумозаглушення і захист від води.