iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики новинок Apple

Новый iPhone 11 имеет сверхбыстрый процессор и высокую автономность
10 сентября Apple презентовала три новые модели iPhone. Смартфоны линейки получили названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Характеристики и особенности гаджетов, сравнение с прошлогодними флагманами и цены новинок - в материале РБК-Украина.
iPhone 11 представляет собой обновленную версию бюджетного iPhone Xr 2018 года. В новом смартфоне также использован ЖК-дисплей, габариты устройства идентичны прошлогодней модели.
Характеристики iPhone 11:
Видео: iPhone 11 (YouTube/Apple)
iPhone 11 работает на новом быстродействующем процессоре А13 3-го поколения (до 1 триллиона операций в секунду).
Блок основной камеры получил два объектива по 12 Мп, разрешение фронтальной камеры также 12 Мп. Появился режим ночной съемки, а для переключения между режимом фото и видео достаточно одного касания. Кроме того, автономность работы iPhone 11 значительно увеличилась.
Благодаря усиленной защите корпуса смартфон может находиться на глубине до 2 метров в течение получаса.
Модель будет выпускаться в 6 цветах. Цена iPhone 11 составит от 699$.
Параметры прошлогодней модели iPhone Xr:
Характеристики iPhone Pro 11:
Стоимость представленного iPhone 11 Pro была заявлена на презентации - от 999 долларов.
Видео: iPhone 11 Pro (YouTube/Apple)
Размеры дисплея презентованного айфона остались такими же, как и в прошлогоднем iPhone Xs - экран диагональю 5,8 дюймов. Поверхность корпуса новой модели имеет матовое покрытие, также появился один новый цвет - темно-зеленый.
Значительно улучшились параметры камеры и появилась возможность съемки сверхширокоугольных фото благодаря сразу трем объективам по 12 Мп (Telephoto, Wide, Ultrawide).
Для сравнения, в модели Xs основная камера имела только два объектива по 12 Мп. А разрешение фронтальной камеры составляло 7 Мп.
В iPhone Xs установлен процессор А12 Bionic, тогда как в iPhone 11 Pro использовано уже поколение процессора А13 с увеличенным быстродействием CPU, GPU и Neural Engine.
Емкость аккумулятора в iPhone Xs составляла 2659 мАч, в новой модели автономность увеличилась на 4 часа благодаря более мощной литий-ионной батарее. Также iPhone 11 Pro получил новый адаптер для быстрой зарядки.
Характеристики iPhone 11 Max:
Цена iPhone 11 Max составит от 1099$.
Дизайн iPhone 11 Max существенно не отличаются от прошлогоднего iPhone Xs Max. Однако, с задней панели исчезла надпись “iPhone” (как и в других новинках 2019 года), поверхность корпуса имеет матовое покрытие. Защищенный корпус позволяет смартфону находится на глубине до 4 метров в течение 30 минут.
Также изменилось несколько важных параметров, включая камеру, процессор и емкость батареи. Появилась возможность редактирования видео непосредственно в процессе съемки, а его качество, по словам разработчиков, является лучшим среди всех смартфонов.
Для сравнения, параметры прошлогоднего флагмана iPhone Xs Max:
Напомним, 10 сентября на презентации Apple также были представлены смарт-часы Apple Watch 5 и другие гаджеты.