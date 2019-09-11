iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: характеристики новинок Apple

10 сентября Apple презентовала три новые модели iPhone. Смартфоны линейки получили названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Характеристики и особенности гаджетов, сравнение с прошлогодними флагманами и цены новинок - в материале РБК-Украина.

iPhone 11 vs iPhone Xr

iPhone 11 представляет собой обновленную версию бюджетного iPhone Xr 2018 года. В новом смартфоне также использован ЖК-дисплей, габариты устройства идентичны прошлогодней модели.

Характеристики iPhone 11:

диагональ экрана - 6,1 дюймов;

дисплей - ЖК‑дисплей с технологией IPS;

вес, ДхШхТ - 194 г, 150,9х75,7х8,3 мм;

основная камера - блок из 2-х объективов по 12 Мп;

фронтальная камера -12 Мп;

процессор - А13 Bionic;

емкость батареи - автономность увеличена на 1 час по сравнению с iPhone Xr;

флеш-память - 64, 128, 256 Гб.

Видео: iPhone 11 (YouTube/Apple)

iPhone 11 работает на новом быстродействующем процессоре А13 3-го поколения (до 1 триллиона операций в секунду).

Блок основной камеры получил два объектива по 12 Мп, разрешение фронтальной камеры также 12 Мп. Появился режим ночной съемки, а для переключения между режимом фото и видео достаточно одного касания. Кроме того, автономность работы iPhone 11 значительно увеличилась.

Благодаря усиленной защите корпуса смартфон может находиться на глубине до 2 метров в течение получаса.

Модель будет выпускаться в 6 цветах. Цена iPhone 11 составит от 699$.

Фото: цвета корпусов iPhone 11 (скрин трансляции)

Параметры прошлогодней модели iPhone Xr:

диагональ экрана - 6,1 дюймов;

дисплей - ЖК‑дисплей с технологией IPS;

вес, ДхШхТ - 194 г, 150,9х75,7х8,3 мм;

основная камера - 12 Мп;

фронтальная камера - 7 Мп;

процессор - А12 Bionic,

емкость батареи - 2942 мАч;

iPhone 11 Pro vs iPhone Xs

Характеристики iPhone Pro 11:

диагональ экрана - 5,8 дюймов;

дисплей - OLED, Super Retina XDR;

вес, ДхШхТ - 188 г, 144х71,4х8,1 мм;

основная камера - блок из 3-х объективов по 12 Мп;

фронтальная камера -12 Мп;

процессор - А13 Bionic;

емкость батареи - автономность на 4 часа больше iPhone Xs;

флеш-память - 64, 256 и 512 Гб

Стоимость представленного iPhone 11 Pro была заявлена на презентации - от 999 долларов.

Видео: iPhone 11 Pro (YouTube/Apple)

Размеры дисплея презентованного айфона остались такими же, как и в прошлогоднем iPhone Xs - экран диагональю 5,8 дюймов. Поверхность корпуса новой модели имеет матовое покрытие, также появился один новый цвет - темно-зеленый.

Значительно улучшились параметры камеры и появилась возможность съемки сверхширокоугольных фото благодаря сразу трем объективам по 12 Мп (Telephoto, Wide, Ultrawide).

Фото: Блок камер iPhone 11 Pro (скрин трансляции)

Для сравнения, в модели Xs основная камера имела только два объектива по 12 Мп. А разрешение фронтальной камеры составляло 7 Мп.

В iPhone Xs установлен процессор А12 Bionic, тогда как в iPhone 11 Pro использовано уже поколение процессора А13 с увеличенным быстродействием CPU, GPU и Neural Engine.

Фото: Чип А13 Bionic (скрин трансляции)

Емкость аккумулятора в iPhone Xs составляла 2659 мАч, в новой модели автономность увеличилась на 4 часа благодаря более мощной литий-ионной батарее. Также iPhone 11 Pro получил новый адаптер для быстрой зарядки.

iPhone 11 Pro Max vs iPhone Xs Max

Характеристики iPhone 11 Max:

диагональ экрана - 6,5 дюймов;

дисплей - OLED, Super Retina XDR;

вес, ДхШхТ - 226 г, 158х77,8х8,1 мм;

основная камера - блок из 3-х объективов по 12 Мп;

фронтальная камера - 12 Мп;

процессор - А13 Bionic;

емкость батареи - автономность на 5 часов больше iPhone Xs Max;

флеш-память - 64, 256, 512 Гб.

Цена iPhone 11 Max составит от 1099$.

Фото: iPhone 11 Pro Мах (скрин трансляции)

Дизайн iPhone 11 Max существенно не отличаются от прошлогоднего iPhone Xs Max. Однако, с задней панели исчезла надпись “iPhone” (как и в других новинках 2019 года), поверхность корпуса имеет матовое покрытие. Защищенный корпус позволяет смартфону находится на глубине до 4 метров в течение 30 минут.

Также изменилось несколько важных параметров, включая камеру, процессор и емкость батареи. Появилась возможность редактирования видео непосредственно в процессе съемки, а его качество, по словам разработчиков, является лучшим среди всех смартфонов.

Для сравнения, параметры прошлогоднего флагмана iPhone Xs Max:

диагональ экрана - 6,5 дюймов;

дисплей - OLED Multi‑Touch;

вес, ДхШхТ - 208г, 157,5х77,4х7,7 мм;

основная камера - блок из 2-х объективов по 12 Мп;

фронтальная камера - 7 Мп;

процессор - А12 Bionic;

емкость батареи - 3179 мАч;

флеш-память - 64, 256, 512 Гб.

Напомним, 10 сентября на презентации Apple также были представлены смарт-часы Apple Watch 5 и другие гаджеты.