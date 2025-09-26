На iOS и Android стремительно растет число опасных приложений: что нужно знать пользователям

Резкий рост мошеннических приложений

По данным на 2025 год, число мошеннических приложений увеличилось на 300% в App Store и на 600% в Google Play. Компания DV Fraud Lab отмечает, что жертвами таких приложений становятся как пользователи, так и рекламодатели.

Мошеннические версии популярных приложений, например Facebook, пытаются заставить пользователей войти в систему, чтобы получить их логины и пароли. При этом ИИ используется для генерации убедительных текстов в описаниях приложений, что помогает им проходить проверку магазинов.

В других случаях цель мошенников - рекламодатели. Они создают приложения, которые принимаются в официальные магазины, а затем генерируют фейковый трафик для получения дохода от рекламы.

Искусственный интеллект как инструмент мошенников

Главным фактором роста мошеннических приложений называют именно использование ИИ. Искусственный интеллект помогает не только создавать фальшивый трафик, но и делать приложения визуально правдоподобными и более сложными для обнаружения модераторами.

Такие приложения могут имитировать поведение настоящих пользователей, что затрудняет их выявление традиционными методами обнаружения мошенничества.

Поддельные отзывы и боты

Боты также используются для генерации поддельных отзывов, при этом злоумышленники нередко не прикладывают усилий, чтобы они выглядели убедительно.

Например, игровое приложение содержит подробное описание с обещанием "захватывающего опыта", но множество отзывов на самом деле не соответствуют действительности.

Анализ DV Fraud Lab показал повторяющиеся фразы в рецензиях, которые никак не отражают суть приложения, включая пятерочные отзывы с комментариями вроде "профессиональное ПО" или "Много проблем, мне нравится".

Эксперты отмечают, что сегодня существуют специализированные инструменты и сайты на базе ИИ, которые позволяют создавать мошеннические приложения даже людям без навыков программирования.

DV Fraud Lab считает, что для Apple и Google настал критический момент пересмотреть процессы проверки приложений.