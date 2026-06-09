iOS 27 делает iPhone быстрее и умнее: 14 новых полезных функций

На нынешней конференции WWDC компания Apple официально представила операционную систему iOS 27. Главный акцент обновления сделан на развитии платформы Apple Intelligence, интеграции моделей Google Gemini, полной перестройке голосового помощника Siri и появлении умных инструментов для редактирования фотографий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Самым большим технологическим сдвигом стала презентация Siri следующего поколения, которая получила официальное название Siri AI. Теперь ИИ-помощник базируется на кастомных моделях Google Gemini, однако все вычисления с личными данными происходят с помощью технологии Private Cloud Compute, что гарантирует конфиденциальность.

Главные изменения в работе ассистента

Работа с личным контекстом: Siri AI научилась анализировать информацию внутри приложений (Сообщения, Календарь, Почта, Музыка). Теперь ее можно попросить найти "ту самую песню, которую друг скидывал несколько недель назад", и она самостоятельно отыщет ссылки в чатах.

Отдельное приложение: помощник получил интерфейс в стиле ChatGPT. Пользователи смогут просматривать историю предыдущих диалогов и гибко настраивать голос или манеру общения ассистента.

Точность и мобильность: Визуально Siri теперь находится в Dynamic Island, а благодаря новым моделям значительно выросли точность диктовки и понимание живой речи.

Умное редактирование фото и улучшение интерфейса Liquid Glass

Существенных обновлений претерпело приложение "Фото", куда интегрировали три новых ИИ-инструмента для обработки изображений:

Clean Up: инструмент стал значительно точнее распознавать и удалять лишние объекты или людей с заднего плана без искажения общего вида фотографии.

Expand: позволяет "фрагментировать" фон вокруг снимка, например, легко превратить вертикальный портрет в горизонтальный пейзаж.

Spatial Reframing: используя технологии пространственного компьютинга, функция позволяет немного изменить угол, под которым был сделан кадр, выровнять его по центру и реконструировать недостающие детали фона с помощью функции Expand.

Кроме этого, Apple отреагировала на жалобы пользователей относительно интерфейса Liquid Glass, который дебютировал в прошлом году. В iOS 27 появился специальный ползунок в настройках: теперь можно самостоятельно регулировать уровень прозрачности и размытия экрана от полностью прозрачного до затемненного. Сами иконки приложений стали более четкими и получили дополнительные слои детализации.

Производительность системы и умная автоматизация рутины

Разработчики оптимизировали планировщик процессора (CPU Scheduler), что положительно повлияет даже на старые модели iPhone. Благодаря этому приложения запускаются на 30% быстрее, только что сделанные фотографии появляются в галерее на 70% быстрее, а скорость передачи файлов через AirDrop выросла на 80%.

Среди других полезных технологических решений стоит выделить:

Умное управление трафиком: если вы отправляете серию тяжелых медиафайлов в условиях плохой связи, система автоматически предоставит приоритет текстовым сообщениям, чтобы диалог не прерывался.

Шорткаты голосом: создавать сложные команды в приложении Shortcuts теперь можно с помощью обычного описания. Достаточно сказать: "Отправляй моим родственникам уведомления каждый раз, когда я выхожу с работы", и ИИ сам настроит всю цепочку действий.

Автоматическое обновление паролей: приложение Passwords научилось самостоятельно заходить на сайты и менять ваши пароли, если система обнаружила, что они были скомпрометированы во время утечек данных.

Умный мониторинг в Safari: браузер получил функцию сортировки открытых страниц по темам. Также пользователь может попросить Siri следить за конкретным сайтом - например, система сама пришлет оповещение, если появятся в продаже билеты на концерт или изменятся цены на бронирование отелей.