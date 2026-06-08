iOS 27 получит одну из самых практичных ИИ-функций: что презентовала Apple на WWDC 2026

Во время WWDC 2026 Apple откровенно призналась в том, о чем миллионы пользователей писали на форумах годами: стандартный поиск в iPhone работал плохо. Однако констатацией факта в Купертино не ограничились - разработчики представили полностью обновленное поисковое ядро и ряд уникальных ИИ-фишек для фото и финансов в iOS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию WWDC 2026 .

Поиск переписали с нуля

"Мы все переживали этот момент, когда ищешь то, что точно есть на устройстве, а оно просто не появляется. Поэтому в iOS, iPadOS и macOS мы полностью перестроили саму основу поиска", - заявила со сцены Стейси Форд, вице-президент по управлению программами ОС.

В основе нового механизма лежит полностью переработанная архитектура Search Index - глубокий интеллектуальный каталог, который устройство создает для всего вашего контента.

Главные нововведения:

Тотальная реиндексация. Система заново обработает и упорядочит не только новые, но и все старые файлы на устройстве.

Новая ранговая система в Mail. Почтовый клиент получил уникальный алгоритм сортировки, который мгновенно будет поднимать на поверхность именно те письма, которые вы ищете, независимо от даты их отправления (даже если это старый авиабилет от мужа с Android-смартфона).

Как будет работать "умный" голосовой ввод текста на iPhone

Apple анонсировала новую системную диктовку на базе модели Apple Intelligence, которая работает в партнерстве с нейросетью Google Gemini. Функция интегрирована непосредственно в стандартную клавиатуру и будет работать абсолютно во всех приложениях - от мессенджеров до рабочих заметок.

Главная фишка обновления - полная контекстуальная очистка речи. ИИ научился действовать как профессиональный редактор:

Уничтожение слов-паразитов. Система автоматически вырезает из финального текста все задуманные паузы.

Автоматическое форматирование. Нейросеть сама расставляет знаки препинания, исправляет орфографические ошибки и капитализирует (делает большими) нужные буквы, учитывая смысл предложения.

Этим шагом Apple фактически объявляет войну популярным сторонним ИИ-приложениям для диктовки, таким как Wispr Flow или Willow. Более того, компания начала закручивать гайки конкурентам еще в iOS 26.4, усложнив им доступ к быстрой активации через клавиатуру.

Теперь, имея встроенный бесплатный аналог от Gemini, Apple получает колоссальное преимущество, полностью дублируя аналогичный успешный опыт Google с их клавиатурой Gboard на Android.

"Магия" Apple Intelligence: изменение ракурса и достройка реальности

Приложение Photos получило мощный инструмент пространственного кадрирования под названием Reframe, который работает на базе генеративного ИИ. Функция позволяет буквально исправлять ошибки, допущенные во время съемки.

Если случайно завален горизонт, зафиксирован лишний объект над головой человека или на долю секунды потерян прямой взгляд в кадре - ИИ поможет изменить перспективу.

Можно просто перетаскивать снимок на экране, меняя угол обзора так, будто был сделан шаг вправо или влево в момент съемки. При этом фотографии, которые смещаются, устройство автоматически размывает в реальном времени, а затем безупречно дорисовывает с помощью нейросетей, сохраняя аутентичность сцены.

Параллельно с этим в iOS 27 дебютирует инструмент Extend, который позволяет "раздвигать" границы снимка без потери важных деталей.

Разработчики существенно модернизировали функцию Cleanup, которая теперь удаляет случайных людей или объекты из кадра с гораздо более высоким качеством и реалистичным ИИ-заполнением пространства.

Siri в Камере: разделение чеков и подсчет калорий

Еще одно практичное нововведение решает вечную бытовую проблему - неудобные финансовые расчеты в большой компании в ресторане, когда счет предлагают разделить поровну, не учитывая, кто что заказывал. Теперь Apple интегрировала финансовый ИИ непосредственно в объектив камеры.

Достаточно просто навести камеру iPhone на ресторанный чек. Специальный режим Siri распознает текст и суммы, делая каждую позицию в меню интерактивной.

"Направляете iPhone на счет, выбираете пальцем именно те блюда или напитки, которые заказывали лично, и система автоматически формирует и отправляет другим участникам отдельные персонализированные запросы на оплату через Apple Cash", - пояснил вице-президент Apple по программному обеспечению Себастьян Марино-Мес.

Поскольку функция интегрирована в родную экосистему и работает через архитектуру iMessage, больше не придется загружать сторонние утилиты (вроде SplitWise или Tab), которые так и не стали массовыми.

Кроме того, для тех, кто тщательно следит за питанием, Apple добавила еще одну полезную ИИ-опцию: если вместо чека навести камеру на само блюдо, Siri мгновенно проанализирует его состав и выведет на экран ориентировочную питательную ценность и количество калорий в тарелке.