В Іонічному морі завершили пошуки екіпажу вертольота НАТО

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Під час пошуків було виявлено тіло лейтенанта

В Іонічному морі біля берегів Греції військовий корабель канадських збройних сил офіційно припинив пошуки членів екіпажу вертольота НАТО. Про це повідомляє CTV News.

Як повідомляється, пошуки зниклих членів екіпажу тривали протягом трьох днів.

Під час пошуків було знайдено тіло лейтенанта Эббигейл Каубро і уламки вертольота.

Канадські військові заявили, що вони також виявили останки людей, які швидше за все знаходилися на борту вертольота, але їх поки не вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, 29 квітня вертоліт НАТО зник у море на захід від острова Кефалонія. Вертоліт CH-124 належить збройним силам Канади.

Крім того, уламки канадського вертольота були знайдені в той же день в італійській зоні контролю в Іонічному морі. Також було знайдено тіло одного з членів екіпажу.

Додамо, що на Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли упав і вибухнув літак компанії Lion Air, на борту якого перебували медиками. У літаку, який прямував до Японії знаходилися три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.